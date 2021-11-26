Куба привлечет больший турпоток из России

Российские туроператоры выразили мнение о том, что на фоне смягчения введенных из-за пандемии ограничений Куба сможет привлечь большую численность туристов из нашей страны. Продажам путевок прогнозируют рост не менее чем на 10-15 процентов.

Как сообщает lenta.ru, Куба фигурирует в топ-5 наиболее популярных выездных направлений среди граждан России в период новогодних праздников. «Мы ожидаем, что продажи увеличатся как минимум на 10-15 процентов», — заявила пресс-служба «Интуриста». Официальные представители Anex Tour сообщили, в свою очередь, о том, что спрос на путевки вырастет примерно на 30-35 процентов. Туроператор аргументировал свои прогнозы тем, что снимается запрет на перемещения по территории страны, в частности по очень популярной среди россиян столице Гаване. Кроме того, отменяют карантин для иностранцев, путешествующих самостоятельно, отметили в Anex Tour. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о правилах въезда на Кубу, которые действуют с 15 ноября уходящего года. Памятка для путешественников опубликована на официальном сайте АТОР. Туристы, вылетающие на Кубу, обязаны за 72 часа, однако не позже чем за 12 часов до отправления, заполнять электронную форму D'Viajeros для получения QR-кодов. Для этого необходимо указывать свои паспортные данные, дату и номер авиарейса, сведения об имеющемся багаже и названия медицинских документов, по которым пассажир прибывает в государство (сертификат о прохождении вакцинации от ковида либо результаты ПЦР-теста). Ранее власти Кубы требовали от туристов дополнительно сдавать ПЦР-тесты при въезде. Сейчас достаточно предъявления так называемого «паспорта здоровья» либо международного сертификата о вакцинации от COVID-19 препаратом, который признан на Кубе. Это должен быть «Спутник V» или любая другая вакцина российского производства. Следует отметить, что туры на Кубу, в отличие от остальных зарубежных направлений, по сравнению с ценами 2019 года или подешевели, или сохранили прежние цифры. Путешествия в другие государства мира при этом стали дороже в среднем на 25 процентов, следует из заявления исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе. Вице-президент АТОР Дмитрий Горин сказал, в свою очередь, о том, что в последние несколько лет (если не считать 2020-й) Куба находится на пике развития в плане спроса. Данные статистики свидетельствуют о том, что в 2019-м на острове побывала рекордная численность путешественников из Российской Федерации — 178 тысяч. Этот показатель на 30 процентов выше, чем зафиксировали в 2018 году. Данное туристическое направление обладает всеми шансами на то, чтобы занять позицию одного из самых популярных в следующем году, резюмировали аналитики.

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