Экс-председатель Общественной палаты Башкирии вступился за Моргенштерна

Ростислав Мурзагулов вступился за рэпера Моргенштерна после заявления главы СК Александра Бастрыкина. Экс-председатель в публикации в своих социальных сетях заявил, что из музыканта хотят сделать крайним.

Экс-председатель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, в котором вступился за рэп-исполнителя Моргенштерна. Напомним, что накануне на международной конференции юрфака МГУ и МГЮА глава СК России Александр Бастрыкин обвинили музыканта в продаже наркотиков в социальных сетях. В частности, Мурзагулов высказывает недовольство тем, что Моргенштерна пытаются сделать крайним и задается вопросом: «Наркоманию Моргенштерн спровоцировал?». — Да, молодежь — исключительно протестно настроена. И аресты последователей одного гапона — ничего не изменят. Молодежь недовольна отсутствием нормальных социальных лифтов. Коррупцией. Кумовством. Неуважением к их интересам. <…> У нас в каждом дворе десятки объявлений о продаже дури и о найме на работу закладчиков. Кто вам мешает по этим же объявлениям всех повязать? Кто??? — пишет Мурзагулов. Помимо этого, он советует подумать над тем, как сделать так, чтобы в Моргенштерне «отражалось хорошее». — Классическое пеняние на зеркало. Он — зеркало. И если то, что вы видите в нем — вам не нравится — подумайте о том, как сделать так, чтобы в нем отражалось хорошее, — Мурзагулов. Напомним, что на фоне обвинений Бастрыкина Моргенштер покинул Россию. Между тем адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что информацию об отъезде артиста «ни подтвердить, ни опровергнуть» не может.

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