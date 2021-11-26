Экс-председатель Общественной палаты Башкирии вступился за Моргенштерна

Экс-председатель Общественной палаты Башкирии вступился за Моргенштерна
Экс-председатель Общественной палаты Башкирии вступился за Моргенштерна
26 ноября, 18:53ОбществоЭлина СайфрановаФото: facebook.com
Ростислав Мурзагулов вступился за рэпера Моргенштерна после заявления главы СК Александра Бастрыкина. Экс-председатель в публикации в своих социальных сетях заявил, что из музыканта хотят сделать крайним.

Экс-председатель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, в котором вступился за рэп-исполнителя Моргенштерна. Напомним, что накануне на международной конференции юрфака МГУ и МГЮА глава СК России Александр Бастрыкин обвинили музыканта в продаже наркотиков в социальных сетях.

В частности, Мурзагулов высказывает недовольство тем, что Моргенштерна пытаются сделать крайним и задается вопросом: «Наркоманию Моргенштерн спровоцировал?».

— Да, молодежь — исключительно протестно настроена. И аресты последователей одного гапона — ничего не изменят. Молодежь недовольна отсутствием нормальных социальных лифтов. Коррупцией. Кумовством. Неуважением к их интересам. <…> У нас в каждом дворе десятки объявлений о продаже дури и о найме на работу закладчиков. Кто вам мешает по этим же объявлениям всех повязать? Кто??? — пишет Мурзагулов.

Помимо этого, он советует подумать над тем, как сделать так, чтобы в Моргенштерне «отражалось хорошее».

— Классическое пеняние на зеркало. Он — зеркало. И если то, что вы видите в нем — вам не нравится — подумайте о том, как сделать так, чтобы в нем отражалось хорошее, — Мурзагулов.

Напомним, что на фоне обвинений Бастрыкина Моргенштер покинул Россию. Между тем адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что информацию об отъезде артиста «ни подтвердить, ни опровергнуть» не может.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы