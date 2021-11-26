Бизнес-омбудсмен Минеева заявила о диалоге властей Москвы и бизнеса

В Москве в ближайшее время примут решение об увеличении списка отраслей экономики, которые большего всего пострадали от распространения коронавируса. Столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева рассказала, что обсуждение вопроса ведется в диалоге с представителями бизнеса.

Как сообщает ntv.ru, о намерении рассмотреть вопрос расширения списка отраслей сообщил глава департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов. По его словам, ведомство совместно с Минэкономразвития уже прорабатывает вопрос включения в список автосервисов и станций техобслуживания. Также в этот перечень может попасть цветочный бизнес. Пуртов отметил, что «в ближайшее время будет решение». Отмечается, что тема расширения списка поднималась в ходе сессии форума при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве. По словам Кирилла Пуртова, на обсуждении было выдвинуто немало инициатив из разных сфер бизнеса. «Мы, конечно же, возьмем все в проработку, будем прорабатывать и на нашем уровне, и на федеральном уровне все инициативы», — заявил он. Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева отметила, что только сами предприниматели могут рассказать, какие меры поддержки им необходимы. Она заявила, что власти находятся в контакте с бизнесом ежедневно, и форум позволяет достигнуть общего знаменателя. «И доклад мэру Москвы как раз сейчас в проработке, и мы завтра определимся, какие инициативы туда войдут, это доклад уже этого года», — отметила Минеева. Отмечается, что в рамках новых федеральных мер поддержки малого и среднего бизнеса наиболее пострадавшие сектора экономики могут получить льготные кредиты по программе «ФОТ 3.0». Средства предоставляются на полтора года по ставке три процента. Согласно условиям программы, предприятие должно сохранить численность работников на уровне не ниже 90 процентов. Объем кредита составит до 300 миллионов рублей и рассчитывается по формуле «один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев». В первые полгода предпринимателя освободят от уплаты кредита и процентов по нему, а в последующие 12 месяцев он сможет возвращать деньги и проценты равными долями. Также для субъектов МСП пострадавших отраслей предусмотрен безвозмездный грант в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника компании. Как сообщалось ранее, среди потенциальных получателей поддержки наиболее заметную долю составляют предприятия сферы общественного питания, автомобильных грузоперевозок, стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты, организации, осуществляющие деятельность в области спорта, развлечений, культуры, искусства.

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