Автодилер «Рольф» столкнулся с угрозой ареста счетов

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил о том, что счета компании «Рольф» арестованы по решению суда. Об этом уведомили источники канала.

Как пишет Newizv.ru, данная мера связана с уголовным делом в отношении Сергея Петрова, основателя компании. Дело связано с переводами средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ). Арест счетов может остановить деятельность компании. Как указано в сообщении, менеджерам поступило указание не проводить сделки, пока руководство не даст дополнительного распоряжения. Экс-депутат Госдумы Петров живет за пределами России. Ранее стало известно, что он вел оппозиционную деятельность, а также выводил средства из России, что оказалось несовместимо с депутатским статусом. В пятницу корреспондент «Новых известий» смогла пообщаться с Павлом Носовым, возглавляющим пресс-службу «Рольфа». По его словам, работа автодилера продолжается в штатном режиме, никаких чрезвычайных ситуаций не было. Сообщение, которое опубликовал телеграм-канал, удивило Носова. По его мнению, данная информация может быть фейком.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter