Администрация Архангельска получила штраф после жалобы блогера

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию блогера Михаила Шишова, городская администрация была оштрафована на 300 тысяч рублей.
Причиной штрафа стали появившиеся на проезжей части посторонние предметы. По предписанию ГИБДД, чиновники должны убрать деревянные тумбы с проезжей части и больше не загораживать ими дорогу.
Тумбы на набережной появились после того, как городские власти по выходным решили сделать улицу, проходящую вдоль реки, пешеходной. По словам главы Архангельска Дмитрия Морева, это было сделано в виде эксперимента.