Абрамченко назвала развитие связей с Монголией одним из ключевых направлений

Абрамченко назвала развитие связей с Монголией одним из ключевых направлений
Абрамченко назвала развитие связей с Монголией одним из ключевых направлений
26 ноября, 23:48Общество
В Улан-Баторе провели 23-е заседание Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Главой российской делегации выступила вице-премьер Виктория Абрамченко, председатель российской части межправительственной комиссии.

Телеканал «360» сообщает о том, что в этом году отмечается столетний юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. В рамках мероприятия Абрамченко поблагодарила вице-премьера Монголии, председателя монгольской части комиссии Сайнбуянгийна Амарсайхана за то, что он поспособствовал организации визита российской делегации в столицу страны. Абрамченко отметила, что развитие взаимодействия с Монголией является для России одним из ключевых направлений.

По словам Абрамченко, работа была конструктивной. Комиссия рассмотрела вопросы двусторонней повестки дня. Речь шла о развитии сотрудничества в транспортной, аграрной, промышленной, гуманитарной сферах. Отдельными блоками стали темы диверсификации торговых связей и сотрудничество в энергетической сфере.

По словам Абрамченко, российская сторона настроена на дальнейшее взаимодействие с точки зрения реализации перспективных проектов, таких как строительство газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Другие планы касаются модернизации существующих и создания новых энергетических объектов. Один из таких объектов — ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. В настоящее время документация находится в финальной стадии проработки, во втором квартале следующего года работа будет завершена, а в третьем будет подписан контракт.

Обе части комиссии выразили готовность укреплять взаимодействие в транспортной сфере. Так, особое внимание уделили повышению эффективности «Улан-Баторской железной дороги» — совместного предприятия.

Другая важная тема — сотрудничество в области промышленности. В этом году в Улан-Баторе состоялась выставка современной российской сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники «Спецмаш-2021». Также были затронуты вопросы поставки продукции российского тяжелого машиностроения для заводов горнодобывающей промышленности, из Монголии — кожевенного сырья.

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