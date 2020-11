ЖК Grand&Grand – не соглашайтесь на меньшее

Настоящий бизнес-класс узнаваем в деталях: авторская архитектура, внутренняя система кондиционирования, система водоочистки, интеллектуальная система безопасности жильцов, атмосфера уюта и гармонии, именно таким будет жилой комплекс нового поколения Grand&Grand.

Построенный на стыке исторического и географического центров города, с великолепными видами на панораму Уфы он создан для тех, кому нравится жить красиво. - Мы видим очень большой покупательский интерес к этому жилому комплексу. Продажи открылись всего 4 месяца назад, но в секции Б уже продано более 70% квартир. Впечатляют не только темпы продаж, но и темпы строительства, на сегодняшний день все 20 этажей секции Б уже возведены. Следить за ходом строительства вы можете в режиме онлайн на нашем сайте, – рассказала Наталья Всесвятская, ведущий PR специалист ГК «Первый Трест». Создан, чтобы притягивать заинтересованные взгляды прохожих. Жилой комплекс Grand&Grand - это первый 100 метровый ЖК в историческом центре Уфы! Современная архитектура Grand&Grand гармонично сочетается с окружающей средой: продумана каждая деталь дома, его пропорции и фактура поверхностей. Grand&Grand станет архитектурной доминантой микрорайона, привлекая внимание за счёт уникального для Уфы цвета фасадов «Благородная медь». Больше свободы и света Быть не таким, как другие, быть собой – эта концепция реализуется и внутри жилого комплекса. Ведь выбирая объект бизнес-класса, вы выбираете не только комфорт проживания, но и индивидуальность проекта. Благодаря свободной планировке квартир вы сами решаете возводить вам стены или лучше обойтись без них. Это позволит вам спроектировать пространство так, как вы захотите и воплотить в жизнь любое дизайнерское решение. А чтобы независимо от площади в вашем семейном очаге всегда было светло и солнечно, в квартирах высокие потолки от 2,7 м и панорамные окна*, из которых так приятно любоваться видами на любимый город. Вечером, когда улицы загораются миллионами огней. Или днём, любуясь на сочную зелень сквера 50-летия Октября. Жилой комплекс бизнес-класса Grand&Grand строится с учетом самых современных энергоэффективных технологий. Внешнее утепление фасада, система внутреннего кондиционирования, стальные радиаторы от ведущего мирового производителя и разработанные для российского климата стеклопакеты – все эти составляющие сделают погоду в вашем доме такой, в какой вам будет наиболее комфортно. Только для своих В ЖК Grand&Grand предусмотрен уютный двор, закрытый от посторонних глаз. Здесь будет установлена новейшая система безопасности с элементами видеоаналитики, которая сама обеспечит вам доступ на территорию ЖК –обладая искусственным интеллектом она узнает вас по лицу, а автомобиль – по номеру. Во «дворе без машин» у малышей будет свой детский городок, а у подростков – зона воркаута. Вы сможете устроиться на удобной лавочке и работать с ноутбуком прямо на улице, используя доступный для всех жителей wi-fi. Вам это понравится Знаете ли вы, что инфраструктура дома бизнес-класса подбирается тоже с соответствующим качеством обслуживания? Пока вы работаете, можно оставить ребенка в частном детском саду прямо на территории жилого комплекса. Или выбрать один из девяти детских садов в пределах шаговой доступности от Grand&Grand. У родителей детей постарше тоже богатый выбор: рядом два лицея, гимназия, школа и множество учреждений дополнительного образования. Жизнь, которая начинается в Grand&Grand обязательно сложится успешно. Кроме образовательных учреждений, в шаговой доступности от ЖК Grand&Grand находится все, что нужно для интересной, здоровой и комфортной жизни. Чтобы провести время с друзьями и любимыми, или устроить деловую встречу, можно выбрать кафе или рестораны, которые расположены поблизости. Сторонники здорового образа жизни по достоинству оценят возможность тренироваться в соседнем сквере или одном из двух фитнес-центров, находящихся в пешей доступности. Любите культурный отдых – рядом театры, музеи и концертные площадки. Для пеших прогулок отлично подойдут парк «Якутово» и улицы исторического центра Уфы. Важно! Возведение комплекса ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» и покупка квартиры в ЖК Grand&Grand безопасна даже на самых ранних этапах строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием эскроу-счетов являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом. Узнать больше о проекте можно на сайте 1trest.ru, по телефону 8 (347) 222-0-111 или в офисе продаж по адресу г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78. Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ и входит в Топ-3 застройщиков Башкирии. Всего за 5 лет компания ввела в эксплуатацию 11 объектов общей площадью более 220 000 кв. м. На сегодняшний день ГК «Первый Трест» возводит 7 жилых комплексов в городе Уфа: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор»**. * Не является публичной офертой. Количество квартир с панорамными окнами ограничено. Подробности узнавайте по номеру телефона 8 (347) 222-0-111 и в офисе продаж по адресу г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78. ** Информация дана на 26.11.2020 г.

