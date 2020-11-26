ЖК Grand&Grand – не соглашайтесь на меньшее

Больше свободы и света

Быть не таким, как другие, быть собой – эта концепция реализуется и внутри жилого комплекса. Ведь выбирая объект бизнес-класса, вы выбираете не только комфорт проживания, но и индивидуальность проекта. Благодаря свободной планировке квартир вы сами решаете возводить вам стены или лучше обойтись без них. Это позволит вам спроектировать пространство так, как вы захотите и воплотить в жизнь любое дизайнерское решение.