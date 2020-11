Министерство торговли Башкирии предложило жителям республики принять участие в голосовании за блюда, которые будут готовить для школьников. По результатам опроса «Управление социального питания» составит меню на будущий весенне-летний период.

Всего в перечне перечислено порядка 70 блюд – по 10 вариантов на каждую из категорий. На выбор представлены мясные и рыбные блюда, рецепты из куриного мяса и субпродуктов, крупы и макароны, а также салаты, супы и вторые блюда из овощей. Напомним, ранее для учеников 1-4 классов стоимость завтрака оценили в 54,34 рублей, обеды — в 54,34 рублей. Завтрак у 5-11 классов стоит не менее 60 рублей, а обед — не менее 70 рублей. На полдник одного школьника в день выделили 45 рублей.

