В Башкирии сняли клип на песню о куриных ножках

Как рассказывает Алексей, сначала клип хотели снять на птицефабрике, но из-за пандемии коронавируса сделать это не удалось. Другая идея предполагала привлечение блогеров, однако один и из них за пять секунд в клипе попросил 50 тысяч рублей. В итоге остановились на третьем варианте, который и можно теперь посмотреть в интернете. Кстати, обошлось это в 0 рублей.