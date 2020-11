В Башкирии сняли клип на песню о куриных ножках

Вчера на Youtube-канале «100LB» вышел клип на песню «Яратам тауыҡ ботон!» («Я люблю куриные ножки»). Руководитель проекта Алексей Амодеус рассказал Mkset, как пришла идея для видео, сколько это стоит и чего ждёт команда.

Клип снят достаточно скромно: на обычном фоне танцуют молодые девушки, ребята, а также женщина в красном парике и мужчина в деловом костюме. Движения также просты — как у курицы. Песня, естественно, посвящена тоже ей. Как рассказывает Алексей, сначала клип хотели снять на птицефабрике, но из-за пандемии коронавируса сделать это не удалось. Другая идея предполагала привлечение блогеров, однако один и из них за пять секунд в клипе попросил 50 тысяч рублей. В итоге остановились на третьем варианте, который и можно теперь посмотреть в интернете. Кстати, обошлось это в 0 рублей. Главной целью, говорит Алексей, было то, чтобы песню слушали не только в республике, но и за её пределами. Ребята (не башкиры) с Москвы и других городов слушают эту песню и скидывают, что они поют на башкирском. Цель достигнута — песню поют за пределами республики, рассказал собеседник. Он считает, что необходимо отходить от старого и идти в ногу со временем, что и сделали ребята из Башкирии. Несмотря на то, что они словили хейт, они стали первопроходцами. В соцсетях о клипе отозвались так: Позорите башкирскую эстраду! Где пластика, традиции и скромность, присущая башкирам? Не оскорбляйте наш курай, наш елян (башкирская одежда — прим.ред.) и нашу культуру! Башкирский тверк рискует стать щемпионом по дизлайкам, обогнав Моргенштерна. К слову, в настоящий момент клип набрал 720 просмотров. Отметим, что из 22 комментариев всего один оказался негативным. Только сейчас допер! Это же башкирский Little Big, пишет Guitar TIMe.

