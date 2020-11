В деревне Лямина будут отремонтированы все дороги и тротуары. Конечный срок выполнения работ - 2022 год. На реализацию проекта уйдет более 100 миллионов рублей.

В настоящее время в деревне ремонтные работы ведутся на трех улицах. Происходит замена дорожного покрытия и фонарей уличного освещения. Об этом пишет muksun.fm. По словам главы деревни, на улицах не хватает источников света. Пока куплены 15 фонарей. Следующая закупка состоится в 2021 году. Также подходит к концу благоустройство базы отдыха «Ляминские берега». В скором времени там будут обновлены лыжероллерная трасса и спортзал.

