В Сипайлово полностью без одежды разгуливал мужчина, сообщает ProUfu. Он был задержан и доставлен в отдел полиции № 8.

Это произошло сегодня на улице Королева. Мужчина расхаживал на морозе обнаженным на глазах у прохожих. Однако сотрудник полиции задержал его. Как рассказал источник ProUfu в правоохранительных органах, он не был пьяным или под действием наркотиков. Стало известно, что он психически нездоров.

