В Уфе продадут гостиницу «Урал-тау», чтобы погасить долги «Золотого запаса»

В Уфе выставили на продажу многоэтажную гостиницу «Урал-тау», расположенную в центре города. Объект продается за 800 миллионов рублей, следует из объявления на сайте «Авито».

По словам председателя СПЧ при главе Башкирии Владимира Барабаша, «Урал-тау» входит в общедолевую собственность компаний-заемщиков «Золотого запаса». Поэтому деньги с продажи пойдут на частичное покрытие долгов перед вкладчиками. Напомним, ранее в Башкирии создали межведомственную рабочую группу для решения проблем с вкладчиками «Золотого запаса», а главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по незаконной банковской деятельности с привлечением денежных средств вкладчиков.

