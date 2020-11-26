В Уфе продадут гостиницу «Урал-тау», чтобы погасить долги «Золотого запаса»

В Уфе продадут гостиницу «Урал-тау», чтобы погасить долги «Золотого запаса»

Вчера, 10:43ОбществоКарина МамаеваPhoto: скриншот с сайта "Авито"
В Уфе выставили на продажу многоэтажную гостиницу «Урал-тау», расположенную в центре города. Объект продается за 800 миллионов рублей, следует из объявления на сайте «Авито».

По словам председателя СПЧ при главе Башкирии Владимира Барабаша, «Урал-тау» входит в общедолевую собственность компаний-заемщиков «Золотого запаса». Поэтому деньги с продажи пойдут на частичное покрытие долгов перед вкладчиками.

Напомним, ранее в Башкирии создали межведомственную рабочую группу для решения проблем с вкладчиками «Золотого запаса», а главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по незаконной банковской деятельности с привлечением денежных средств вкладчиков.

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