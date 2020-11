В России предложили к Новому году выплатить малоимущим по 10 тысяч рублей

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить единовременные пособия малоимущим по 10 тысяч рублей в честь новогодних праздников.

По словам Сергея Миронова, коронавирус и вызванный им экономический кризис особенно тяжело ударили по малоимущим, многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам. При этом многие из них не могут накрыть праздничный новогодний стол. Поэтому Сергей Миронов предложил правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат для этих категорий населения страны. Об этом сообщает РИА «Новости». Политик подчеркнул, что эти деньги особенно необходимы находящимся на самоизоляции пенсионерам. Напомним, всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 60 млн заболевших, из которых 41 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,1 млн больных COVID-19.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter