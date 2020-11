В России сделали более 74,2 миллионов тестов, чтобы выявить наличие коронавируса.

Как сообщает russian.rt.com, ссылаясь на данные на пресс-службы Роспотребнадзора, только в течение последних суток сделали свыше 500 тысяч анализов на наличие коронавирусной инфекции. По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, многое зависит от самих жителей страны. Если они будут строго соблюдать профилактические меры, пандемия COVID-19 быстрее пойдет на спад.

