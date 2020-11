Минздрав Башкирии сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 134 жителя республики. Общее количество заболевших во время пандемии составляет 13 715 человек.

Также за прошедший день выздоровели от опасного заболевания 76 пациентов. Всего от коронавируса вылечились 11 692 человека. За минувшие сутки от коронавируса скончались два пациента. За время пандемии уже 78 человек оказались жертвами коронавируса.

