В Башкирии изменили список мест для проведения митингов

В Башкирии изменили список мест для проведения митингов

Вчера, 19:44ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На сегодняшнем пленарном заседании в Госсобрании Башкирии рассмотрели изменения в закон «О местах проведения публичных мероприятий». Список локаций был дополнен.

К числу запрещённых теперь относятся гостиницы, туристические базы, автостоянки, детские и спортивные площадки, вокзалы, аэропорты, рекреационные и природоохранные зоны, историко-культурные территории, объекты жизнеобеспечения, торговые центры, рынки, строительные площадки, ветхие и аварийные дома.

При этом из перечня исключили парки, скверы, аллеи, сады, участки физлиц и юрлиц на праве собственности. Кроме того, митинги разрешены в 200 метрах от вокзала и аэропорта, а также в 100 метрах от объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и на придомовых территориях.

Согласно нововведениям, общественные мероприятия запрещаются, если они каким-то образом нарушают работу соцобъектов, объектов транспорта и жизнеобеспечения. Кроме того, они не должны мешать движению общественного транспорта и доступу к дому.

Напомним, ранее председатель Госсобрания Константин Толкачев отмечал, что изменения вносятся в связи с принятием Конституционным судом России нового постановления на данную тему.

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