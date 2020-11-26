В Башкирии изменили список мест для проведения митингов

При этом из перечня исключили парки, скверы, аллеи, сады, участки физлиц и юрлиц на праве собственности. Кроме того, митинги разрешены в 200 метрах от вокзала и аэропорта, а также в 100 метрах от объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и на придомовых территориях.