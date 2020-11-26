В Башкирии из-за протеста жителей власти передумали строить животноводческий комплекс

Местные жители оказались против, по причине того, комплекс займет единственное место, где есть лес и водоем в степном районе. Тогда граждане, вместе с активистом Русланом Нуртдиновым провели сход граждан. В первую встречу им удалось донести проблему до депутата местного сельсовета Гали Хазиева, которые предложил несколько других вариантов расположения комплекса.