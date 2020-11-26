В Башкирии из-за протеста жителей власти передумали строить животноводческий комплекс

В Башкирии из-за протеста жителей власти передумали строить животноводческий комплекс

Вчера, 14:45ОбществоКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео со страницы Руслана Нуртдинова
Власти Чекмагушевского района прислушались к местным жителям и передумали строить животноводческий комплекс. Его хотел возвести сельхоз кооператив «Октябрь» около села Старокалмашево.

Местные жители оказались против, по причине того, комплекс займет единственное место, где есть лес и водоем в степном районе. Тогда граждане, вместе с активистом Русланом Нуртдиновым провели сход граждан. В первую встречу им удалось донести проблему до депутата местного сельсовета Гали Хазиева, которые предложил несколько других вариантов расположения комплекса.

Вторая встреча произошла накануне. На переговоры прибыл также еще один районный депутат Альбирт Мусин. А позже состоялся телефонный разговор с главой сельсовета Азаматом Еникеевым, сообщил Руслан Нуртдинов в своих соцсетях.

— Он сообщил следующее. Поскольку народ против, рядом с лесом новый комплекс строить не будут. Завтра приедут проектировщики и совместно с представителями СПК «Октябрь», районной и местной администрации подберут другие варианты для размещения комплекса. После определения вариантов пройдёт сход граждан, на котором жители села выберут место для строительства, — пишет он.

По словам активистов, пока власти свои обещания держат. На сегодняшний день техника с места предполагаемого строительства вывезена.

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