Социальный проект «Пятёрочки» возвращает домой пропавших людей

Но не все новости о пропавших людях заканчиваются их возвращением домой. Правоохранители напоминают, что если вы увидели человека, который нуждается в помощи, или узнали его по поисковой листовке, постарайтесь держать его в поле зрения и позвонить на 112 или на горячую линию «ЛизаАлерт», а также можно отвести его в ближайшую “Пятерочку”.