Социальный проект «Пятёрочки» возвращает домой пропавших людей

Сеть магазинов “Пятерочка” помогла более чем тысяче россиян вернуться домой.

“Экспресс газета” сообщает, что каждый год в России пропадает почти двести тысяч людей. Сеть магазинов “Пятерочка” и поисковый отряд “ЛизаАлерт” реализуют проект “Островки безопасности”, который помогает возвращать домой пропавших людей. Сеть магазинов “Пятерочка” запустила проект весной прошлого года во всех своих торговых точках, которых насчитывается более шестнадцати тысяч. “Островки безопасности” - специальная зона, которую обозначают знаком в виде оранжевого геолокационного пина. Руководство сети организовало специальные обучающие курсы по определению потерявшегося или дезориентированного человека, которые прошли сотрудники всех магазинов. Если работники “Пятерочки” определят потерявшегося человека, руководство торговой точки незамедлительно сообщит об этом в центр поиска, откуда информация о найденном человеке поступит в поисковый отряд, полицию и медикам. Отмечается, что “Пятерочка” стала первой торговой сетью, которая запустила проект “Островок безопасности” совместно с поисковым отрядом “ЛизаАлерт”. Недавно к нему присоединился “Перекресток” - подобные островки появились в магазинах Московской области. “Мы видим реальный эффект от этого проекта и чувствуем колоссальную отдачу от этого начинания. Для нас действительно важно, что свыше тысячи человек смогли вернуться домой. Мы рады передать эстафету добра «Перекрестку». Надеюсь, что поиск людей и оказание помощи потерявшимся и дезориентированным станут еще эффективнее и каждый, кто попал в беду, как можно быстрее вернется домой”, - рассказал директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев. Недавно Россию облетела новость о пропаже во Владимирской области мальчика, который не вернулся домой из школы. Сотни волонтеров, сотрудников правоохранительных органов и просто неравнодушных граждан занимались его поисками. Нашли ребенка почти через два месяца - его удерживали в двадцати километрах от дома. Ребенок вернулся живым. Но не все новости о пропавших людях заканчиваются их возвращением домой. Правоохранители напоминают, что если вы увидели человека, который нуждается в помощи, или узнали его по поисковой листовке, постарайтесь держать его в поле зрения и позвонить на 112 или на горячую линию «ЛизаАлерт», а также можно отвести его в ближайшую “Пятерочку”.

