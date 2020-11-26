Следком возбудил уголовное дело в отношении Минздрава Башкирии из-за бездействия

По прогнозам лекарство должно было закончится к октябрю 2020 года. За год до этого родители девочки начали обращаться в региональный Минздрав с просьбой предоставить препарат. В ведомстве семье несколько раз отказывали по причине того, что официально препарат не является жизненно необходимым. Тогда правозащитники вызвались помочь Байгазиным и вместе они обратили в московский Росздравнадзор.