Следком возбудил уголовное дело в отношении Минздрава Башкирии из-за бездействия

Следком возбудил уголовное дело в отношении Минздрава Башкирии из-за бездействия

Вчера, 15:22ОбществоКарина МамаеваPhoto: lookatnews.info
Генпрокуратура России обязала Минздрав Башкирии предоставить дорогостоящий препарат «Спинраза» ребенку со спинальной мышечной атрофией. Об этом рассказал отец девочки из Ишимбая Алмаз Байгазин.

Мужчина рассказал журналистам издания «Эхо Москвы в Уфе», что его дочери четыре года. В годик врачи поставили ей диагноз и нужно было начинать лечение иностранным препаратом «Спинраза». В первый раз родители девочки получили дорогостоящий препарат благодаря американской компании-производителю «Johnson&Johnson».

По прогнозам лекарство должно было закончится к октябрю 2020 года. За год до этого родители девочки начали обращаться в региональный Минздрав с просьбой предоставить препарат. В ведомстве семье несколько раз отказывали по причине того, что официально препарат не является жизненно необходимым. Тогда правозащитники вызвались помочь Байгазиным и вместе они обратили в московский Росздравнадзор.

— После этого нашли нарушения в действиях Минздрава и передали дело в прокуратуру, — добавил мужчина.

После этого прокуратура через суд потребовала Минздрав предоставить лекарство, однако никаких действий со стороны ведомства не принималось. Лекарства предоставили лишь под давлением суда и прокуратуры. Там же, в Генпрокуратуре России журналистам сообщили, что помимо этого следком расследует уголовное дело в отношении некоторых лиц Минздрава из-за бездействия.

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