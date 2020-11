Следком возбудил уголовное дело в отношении Минздрава Башкирии из-за бездействия

Генпрокуратура России обязала Минздрав Башкирии предоставить дорогостоящий препарат «Спинраза» ребенку со спинальной мышечной атрофией. Об этом рассказал отец девочки из Ишимбая Алмаз Байгазин.

Мужчина рассказал журналистам издания «Эхо Москвы в Уфе», что его дочери четыре года. В годик врачи поставили ей диагноз и нужно было начинать лечение иностранным препаратом «Спинраза». В первый раз родители девочки получили дорогостоящий препарат благодаря американской компании-производителю «Johnson&Johnson». По прогнозам лекарство должно было закончится к октябрю 2020 года. За год до этого родители девочки начали обращаться в региональный Минздрав с просьбой предоставить препарат. В ведомстве семье несколько раз отказывали по причине того, что официально препарат не является жизненно необходимым. Тогда правозащитники вызвались помочь Байгазиным и вместе они обратили в московский Росздравнадзор. — После этого нашли нарушения в действиях Минздрава и передали дело в прокуратуру, — добавил мужчина. После этого прокуратура через суд потребовала Минздрав предоставить лекарство, однако никаких действий со стороны ведомства не принималось. Лекарства предоставили лишь под давлением суда и прокуратуры. Там же, в Генпрокуратуре России журналистам сообщили, что помимо этого следком расследует уголовное дело в отношении некоторых лиц Минздрава из-за бездействия.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter