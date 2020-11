Большинство россиян не хотят ждать долгую доставку заказов из интернет-магазинов.

Газета “Известия” сообщает, что соответствующий опрос был проведен известным российским сервисом доставки. По его результатам оказалось, что каждый третий житель России не хочет ждать доставку из интернет-магазинов больше 24 часов. Также отмечается, что в РФ из-за введенных ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции, больше двадцати процентов предпринимателей полностью перешли на работу в удаленном режиме и оказывают услуги доставки.

