Признание Минобра, песня про куриц и 90-летняя ель. Итоги дня в Башкирии

Сегодня Mkset опубликовал крупный материал о ФК «Уфа» и его месте в Российской футбольной премьер-лиге. Журналист Антон Селиверстов рассказал, как команда из Башкирии оказалась на дне, а также подвёл промежуточные итоги выступления в этом году и обсудил её перспективы с руководством клуба.