Признание Минобра, песня про куриц и 90-летняя ель. Итоги дня в Башкирии

Сегодня ночью в столице Башкирии установили 90-летнюю ель. Хвойная красавица будет украшать площадь имени Ленина на проспекте Октября. Кстати, чтобы её привезти потребовалось немало усилий и рук.
Башкирские музыканты решили отойти от старых канонов и сняли клип на песню «Яратам тауыҡ ботон!» («Я люблю куриные ножки»). Видео получилось ярким, смелым и даже эпатажным.
Сегодня Mkset опубликовал крупный материал о ФК «Уфа» и его месте в Российской футбольной премьер-лиге. Журналист Антон Селиверстов рассказал, как команда из Башкирии оказалась на дне, а также подвёл промежуточные итоги выступления в этом году и обсудил её перспективы с руководством клуба.
Жители Чекмагушевского района одержали победу. Местные власти прислушались к ним и отказались от строительства животноводческого комплекса.
В Башкирии почти с начала пандемии коронавируса действует дистанционная форма обучения. Но, несмотря на это, в республике всё ещё есть проблемы. На сегодняшнем пленарном заседании в Курултае РБ их обозначил министр образования и науки Айбулат Хажин.
Студенты БГМУ и УГАТУ подняли давнюю проблему — отсутствие пешеходного перехода на улице Пушкина между вузами. Ребята обратились в властям Уфы: «Нам нужен переход».
Теперь о грустном. Сегодня Госдума РФ отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря.