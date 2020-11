Премьер-министр Башкирии заявил о намерении возродить речное пароходство

Премьер-министра Башкирии Андрей Назаров сообщил о намерении властей реанимировать речное пароходство. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

По словам Андрея Назарова, в Башкирии из речного транспорта продолжил работать лишь судоремонтно-судостроительный завод, который сейчас имеет не малые долги. Остальные прекратили свою деятельность еще до 2017 года. Так, «Башкирское речное пароходство» признали банкротом, остальной пассажирский и грузовой речной транспорт владельцы либо утилизировали, либо распродали. — Сейчас мы пытаемся все исправить. Хотим реанимировать речное пароходство. Ресурсы для этого есть. Чтобы усилить предприятие, объединим его с «Речным портом Уфа» и «Портом Уфа». У региона есть возможность увеличить объёмы добычи и перевозок песка, гравия, щебня, технической соли и других грузов, отметил Назаров. Помимо этого, власти планируют возобновить и туристические пароходные маршруты в 2021 году. Премьер-министр отметил, что спрос на подобные услуги есть, особенно в период пандемии коронавируса, когда жители республики предпочитают отдых внутри родного региона.

