Премьер-министр Башкирии заявил о намерении возродить речное пароходство

Премьер-министр Башкирии заявил о намерении возродить речное пароходство

Вчера, 12:09ОбществоКарина МамаеваPhoto: Facebook
Премьер-министра Башкирии Андрей Назаров сообщил о намерении властей реанимировать речное пароходство. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

По словам Андрея Назарова, в Башкирии из речного транспорта продолжил работать лишь судоремонтно-судостроительный завод, который сейчас имеет не малые долги. Остальные прекратили свою деятельность еще до 2017 года. Так, «Башкирское речное пароходство» признали банкротом, остальной пассажирский и грузовой речной транспорт владельцы либо утилизировали, либо распродали.

— Сейчас мы пытаемся все исправить. Хотим реанимировать речное пароходство. Ресурсы для этого есть. Чтобы усилить предприятие, объединим его с «Речным портом Уфа» и «Портом Уфа». У региона есть возможность увеличить объёмы добычи и перевозок песка, гравия, щебня, технической соли и других грузов, отметил Назаров.

Помимо этого, власти планируют возобновить и туристические пароходные маршруты в 2021 году. Премьер-министр отметил, что спрос на подобные услуги есть, особенно в период пандемии коронавируса, когда жители республики предпочитают отдых внутри родного региона.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы