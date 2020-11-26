Премьер-министр Башкирии заявил о намерении возродить речное пароходство

— Сейчас мы пытаемся все исправить. Хотим реанимировать речное пароходство. Ресурсы для этого есть. Чтобы усилить предприятие, объединим его с «Речным портом Уфа» и «Портом Уфа». У региона есть возможность увеличить объёмы добычи и перевозок песка, гравия, щебня, технической соли и других грузов, отметил Назаров.