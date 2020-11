По предварительным подсчетам ущерб, который был нанесен Приморскому краю ледяным штормом, оценили в двести шестьдесят шесть миллионов рублей.

По сообщению газеты “Известия”, итоговая сумма будет оглашена после окончания работ по восстановлению коммуникаций. Отмечается, что наибольший ущерб ледяной шторм, прошедший в Приморском крае 18-19 ноября, был нанесен объектам энергетической инфраструктуры. В оперативном штабе уточнили, что в этой отрасли урон составил двести пятьдесят миллионов рублей.

