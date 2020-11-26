«Нам нужен переход». Студенты ведущих вузов Башкирии попросили создать «зебру» в Уфе

Ближайший пешеходный переход в 150 метрах на — не трудно догадаться, что «общественная тропа» сложится далеко не на перекрестке. И есть студенты, которые годами просят организовать пешеходный переход между университетами, который там, кстати, когда-то был, пишет руководитель отделения МГЕР в Башкирии Оскар Лютов.