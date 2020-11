«Нам нужен переход». Студенты ведущих вузов Башкирии попросили создать «зебру» в Уфе

Студенты Башкирского государственного медицинского университета и Уфимского государственного авиационного университета, а также Молодая гвардия «Единой России» обратились к властям Уфы с просьбой организовать пешеходный переход между вузами.

Ребята заявили о необходимости «зебры» рядом с остановкой «Дом актера им. Юсуповой» на улице Пушкина. Дорога разделяет УГАТУ и БГМУ, однако пешеходного перехода там нет, что, по словам активистов, является небезопасным. Ближайший пешеходный переход в 150 метрах на — не трудно догадаться, что «общественная тропа» сложится далеко не на перекрестке. И есть студенты, которые годами просят организовать пешеходный переход между университетами, который там, кстати, когда-то был, пишет руководитель отделения МГЕР в Башкирии Оскар Лютов. Активисты опубликовали видео в Facebook, где рассказали, что в этом месте дорогу переходят более сотни человек и это только в период пандемии, когда большинство студентов находятся на «удаленке».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter