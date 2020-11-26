Ленара Иванова призвала дарить новогодние подарки детям из приютов Башкирии

Ленара Иванова призвала дарить новогодние подарки детям из приютов Башкирии

Вчера, 17:55ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова обратилась к неравнодушным.

По словам Ивановой, ежегодно неравнодушные бизнесмены и волонтёры готовят детям из детских домов и приютов новогодние подарки, однако чаще всего это сладкие презенты. Из-за это переживают воспитатели, так как сладкое вызывает, например, аллергию и зубные боли.

Предлагаю вместе приучать​ детей к полезному — здоровому питанию и интересным занятиям. Дорогие друзья, дарите детям игрушки, настольные игры, игры для творчества и спорта, раскраски, открытки, девочкам — для красоты и ухода. Всё это полезнее и дарит эмоции надолго! пишет Ленара Иванова в соцсетях.

По её словам, в детских учреждениях почти 1200 детей. В приютах в основном находятся малыши от трех до семи лет, в детских домах — ребята 11-15 лет. При этом, больше мальчиков.

подаркидетиНовый годздоровьеБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы