Ленара Иванова призвала дарить новогодние подарки детям из приютов Башкирии

По словам Ивановой, ежегодно неравнодушные бизнесмены и волонтёры готовят детям из детских домов и приютов новогодние подарки, однако чаще всего это сладкие презенты. Из-за это переживают воспитатели, так как сладкое вызывает, например, аллергию и зубные боли.
Предлагаю вместе приучать детей к полезному — здоровому питанию и интересным занятиям. Дорогие друзья, дарите детям игрушки, настольные игры, игры для творчества и спорта, раскраски, открытки, девочкам — для красоты и ухода. Всё это полезнее и дарит эмоции надолго! пишет Ленара Иванова в соцсетях.
По её словам, в детских учреждениях почти 1200 детей. В приютах в основном находятся малыши от трех до семи лет, в детских домах — ребята 11-15 лет. При этом, больше мальчиков.