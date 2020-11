Каско «компакт минимум» от ВСК стало доступно для юрлиц

Страховой Дом ВСК смог расширить базу полиса автострахования «компакт минимум». Данный продукт стал доступен представителям малого и среднего предпринимательства (МСП).

Страховка дает возможность получить возмещение ущерба от дорожно-транспортного происшествия, если порча машины случилась по вине третьих лиц или полис ОСАГО виновника оказался фальшивым, передает newsnn.ru. По словам заместителя генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольги Сорокиной, сегмент малого и среднего бизнеса подвержен рискам больше, чем крупные бизнес-игроки. Для отдельных предпринимателей поломка даже одного рабочего транспортного средства способна отразиться на всей деятельности. Каско «компакт минимум» покроет ущерб клиенту тогда, когда машина пострадает от велосипеда, самоката, снегохода или прочих участников дорожного движения, которым оформлять ОСАГО не обязательно. Страховка предусматривает ремонт в дилерском центре, а в случае необходимости и полную замену поврежденных запчастей. Сорокина добавила, что расходы на ремонт всегда не запланированы. Они влекут большие убытки. Их многие бизнесмены позволить себе не могут. Страховка дает возможность покрыть все вынужденные издержки. Представительница ВСК сообщила, что именно по этой причине компания и решила расширить действие страховки на данную категорию бизнесменов. Так, предприниматели смогут продолжить развивать собственное дело и не выключаться из бизнес-процессов. Отметим, что полис не ограничивает количество лиц, допущенных к управлению автомобилем. Компенсацию после аварии выплачивают независимо от того, кто управлял транспортным средство — хозяин или человек по доверенности. Так «компакт минимум» от Страхового Дома ВСК не имеет привязки к уже имеющемуся ОСАГО. Он оформляется на год даже при условии, что обязательное страхование заключили в другой фирме. Застраховать реально любой легковой автомобиль (категория В), чей возраст не более 15 лет.

