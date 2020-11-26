Каско «компакт минимум» от ВСК стало доступно для юрлиц

Так «компакт минимум» от Страхового Дома ВСК не имеет привязки к уже имеющемуся ОСАГО. Он оформляется на год даже при условии, что обязательное страхование заключили в другой фирме. Застраховать реально любой легковой автомобиль (категория В), чей возраст не более 15 лет.