На сегодняшнем пленарном заседании Государственная дума отклонила законопроект партии ЛДПР о выходном дне 31 декабря, сообщает ТАСС.

Проект поздразумевал, что 31 декабря станет выходным днём в России, если таковым не является по календарю. При этом общее количество нерабочих праздничных дней в году останется в том же объеме. Законопроект был внесен в Госдуму ещё в конце ноября прошлого года. Однако инициатива не была поддержана. Напомним, ранее Минтруда опубликовал календарь праздников в Башкирии на 2021 год. Выходным днём также будет считаться 31 декабря.

