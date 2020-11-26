Две больницы Екатеринбурга вновь начнут прием плановых больных

Он пояснил, что медики окажут плановую помощь в Областном специализированном где находились на реабилитации перенесшие инсульты и инфаркты пациенты. Кроме этого, она будет оказываться в одной из городских больниц. Это обусловлено стабилизацией эпидемиологической ситуации в Свердловской области. В настоящее время из медучреждении выписывается большее число граждан, чем поступает на больничные койки, сообщает Infox.