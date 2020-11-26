Две больницы Екатеринбурга вновь начнут прием плановых больных

Две больницы Екатеринбурга вновь начнут прием плановых больных

Вчера, 19:01ОбществоPhoto: pxhere.com
В Екатеринбурге до завершения текущей недели две клиники вновь начнут оказывать плановую медицинскую помощь. Ранее в них лечились пациенты с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал замгубернатора Павел Креков.

Он пояснил, что медики окажут плановую помощь в Областном специализированном где находились на реабилитации перенесшие инсульты и инфаркты пациенты. Кроме этого, она будет оказываться в одной из городских больниц. Это обусловлено стабилизацией эпидемиологической ситуации в Свердловской области. В настоящее время из медучреждении выписывается большее число граждан, чем поступает на больничные койки, сообщает Infox.

Креков также добавил, что одной из основных задач медиков стало обеспечение деятельности амбулаторного звена и восстановление в максимально оперативные сроки объемов плановой медпомощи.

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