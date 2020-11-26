Дегтярев увеличил финансирование хабаровских ТОС на 25 млн рублей

Как сообщает transsibinfo.com, программа ТОС гарантирует жителям края право участия в разработке общественно значимых инициатив, на которые потом будут выделяться деньги из регионального бюджета.
По мнению Дегтярева, такая форма гражданского самоуправления нуждается в поддержке на самом высоком уровне.
“Как вы знаете, я посетил все муниципальные районы и города нашего края, многие по нескольку раз. С уверенностью могу сказать, что программа территориального общественного самоуправления – одна из самых важных и востребованных краевых программ”, - сказал он.
Приказ об увеличении бюджета уже направлен в региональный финансовый отдел правительства. Сообщается, что программу могут финансировать и частные инвесторы.
Сегодня в регионе зарегистрировано более 840 ТОСов, которые только за два последних года реализовали свыше 800 проектов в разных сферах. Региональный бюджет выделил на эти цели 261 млн рублей.