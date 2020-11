Дегтярев увеличил финансирование хабаровских ТОС на 25 млн рублей

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил на правительственном заседании региона об увеличении бюджета территориального общественного самоуправления (ТОС) с 75 млн рублей до 100 млн рублей в 2021 году.

Как сообщает transsibinfo.com, программа ТОС гарантирует жителям края право участия в разработке общественно значимых инициатив, на которые потом будут выделяться деньги из регионального бюджета. По мнению Дегтярева, такая форма гражданского самоуправления нуждается в поддержке на самом высоком уровне. “Как вы знаете, я посетил все муниципальные районы и города нашего края, многие по нескольку раз. С уверенностью могу сказать, что программа территориального общественного самоуправления – одна из самых важных и востребованных краевых программ”, - сказал он. Приказ об увеличении бюджета уже направлен в региональный финансовый отдел правительства. Сообщается, что программу могут финансировать и частные инвесторы. Сегодня в регионе зарегистрировано более 840 ТОСов, которые только за два последних года реализовали свыше 800 проектов в разных сферах. Региональный бюджет выделил на эти цели 261 млн рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter