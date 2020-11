За минувшие сутки из коронавирусных отделений московских клиник выписали больше шести тысяч пациентов.

Газета “Известия” сообщает, что за последние 24 часа из московских коронавирусных клиник выписали шесть тысяч двести двадцать девять пациентов. Таким образом, общее количество вылечившихся москвичей превысило четыреста двадцать восемь тысяч. Пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией, предложили стать донорами плазмы.

