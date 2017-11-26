В Уфе супермаркет выплатит моральный ущерб упавшей покупательнице

Суд оценил моральный вред в 20 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд города Уфы постановил взыскать 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу женщины, упавшей на крыльце магазина. Ответчиком по делу выступило АО «Тандер» (так по документам именуется сеть супермаркетов «Магнит»).

Как следует из материалов дела, ЧП произошло 7 января текущего года возле супермаркета «Магнит», расположенного на бульваре Тюлькина в Уфе. Женщина на выходе из магазина поскользнулась и упала, при этом сильно ударившись головой. Добравшись до дома, она почувствовала себя еще хуже и вызвала скорую помощь, которая доставила ее в 21-ую городскую больницу. Медики поставили пострадавшей диагноз «сотрясение мозга».

Уфимка впоследствии решил потребовать компенсацию с магазина, справедливо рассудив, что в ее падении виновата его администрация, не принявшая меры для безопасности покупателей. Поначалу она обратилась с претензией к руководству магазина. Но получила отказ в редоставлении еф материально компенсации. Тогда женщина уже обратилась в суд.

Юристы по ее просьбе позаботились о проведении экспертизы, которая установила, что имело место причинение легкого вреда здоровья истицы.

В итоге суд обязал сеть супермаркетов «Магнит» выплатить пострадавшей женщине компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, а также возместить понесенные ею расходы на лечение в размере 11659 рублей.