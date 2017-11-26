В Башкирию на следующей неделе придет долгожданное похолодание

Температура воздуха местами опустится до минус 10 градусов.

Прогноз погода, подготовленный Башгидрометом на следующую неделю, лишил жителей Башкирии надежды увидеть в ближайшее время много снега и насладиться по-настоящему зимней погодой.

Завтра, 27 ноября, по республике и в Уфе ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха ночью должна быть мину 6 градусов, а днем чуть теплее – до минус 4 градусов.

Во вторник, 28 декабря, ожидается пасмурная погода с легким снежком и температурой на уровне минус 3 градусов в дневное время и минус 5 градусов.

В среду, 29 ноября, и в четверг, 30 ноября, характер погоды существенно не изменится.

В первый день зимы, в пятницу, 1 декабря, и в выходные, 2 и 3 декабря, по данным синоптиков, больших сюрпризов от погоды ждать не стоит. Все будет также и температура воздуха, и облачность, и небольшие осадки.