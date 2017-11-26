Погода 26 ноября: большого снега не ожидается

Пока погода оставляет желать лучшего.

Сегодня, 26 ноября, по Башкирии и в Уфе ожидается облачная погода, при этом возможны небольшие осадки в виде снега. Однако на общую погодную ситуацию такие осадки не повлияют и смога от этого меньше не станет.