Погода 26 ноября: большого снега не ожидается
Сегодня, 09:30ОбществоТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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Пока погода оставляет желать лучшего.
Сегодня, 26 ноября, по Башкирии и в Уфе ожидается облачная погода, при этом возможны небольшие осадки в виде снега. Однако на общую погодную ситуацию такие осадки не повлияют и смога от этого меньше не станет.
Температура воздуха ночью до -3 градусов, днем слегка потеплеет до -1 градуса, а местами и до нуля градусов.
Ветер северный, слабый. Скоростью до 1-2 метров в секунду.
В следующие дни синоптики обещают понижение температуры воздуха.
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