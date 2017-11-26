День матери: Самое сложное – когда болеют дети, тогда спасает только любовь

Сегодня, 26 ноября, - международный День матери. В этот день мы поздравляем самого дорогого человека для каждого из нас – маму. Наше воспитание, взгляд на мир напрямую зависят от того, что смогли донести до нас родители.

Быть мамой – это не только тяжелый труд, порой неблагодарный, но и огромная ответственность, ведь быть мамой – значит быть целым миром для маленького человека. Медиакорсеть пообщалась с замечательными представительницами прекрасного пола, которые успешно себя реализовали не только в материнстве, но и в творчестве, а также с женщинами, которые, несмотря на все диагнозы врачей, продолжают успешно бороться с болезнью своих детей.

Гульнара Абдуллина, стилист-имиджмейкер, шопинг-гид и визажист, многодетная мама.

- Моя бабушка родила 10 детей, из них вырастила 8 в условиях сталинских репрессий и войны. Сейчас бы она сказала, что быть успешной матерью троих детей - просто ерунда, когда есть памперсы и стиральная машинка. Мои сыновья уже довольно большие: 23, 17 и 10 лет. Все младенческие трудности с ними позади, и сейчас я стала отчётливо понимать поговорку "маленькие детки - маленькие бедки". Ведь пока дети маленькие, на первый план выступают незначительные трудности ухода и развития, а у взрослых детей на смену приходят проблемы поиска места в жизни, успешности и самореализации. И порой пережить этот период труднее, чем прорезывание зубов у малышей.

Когда родился третий сын, я уже знала, что не стану сидеть с ним дома, как со средним, а буду заниматься самореализацией. Со всеми детьми мне очень помогала моя мама, можно сказать, что она их вырастила, особенно младшего внука. Конечно, и старшие братья внесли свою лепту в воспитание, младший сын гордится тем, что у него у единственного в классе аж два родных брата, ну, и в компьютерных играх он разбирается лучше одноклассников. Мои домашние принимают как данность, что я стилист и что у меня довольно публичный образ жизни. Воспитанием в обычном смысле я никогда не занималась. Каждый сын талантлив по-своему, и они совершенно разные по характеру. Поэтому к каждому был свой подход и своё отношение. Всех сыновей я возила в спортшколы плавания, и они отлично плавают.

Самое сложное в материнстве - это не пресловутые пеленки, сложно позволить детям идти своим путём, не навязывая личных страхов, стереотипов общества, своих шаблонов. Считаю себя далеко не идеальной матерью, но мы не случайно были посланы друг другу в этой жизни, а значит, все идёт своим чередом. Кто не делает ошибок, тот ничему не учится.

Рушания Бадретдинова, художник, член союза художников России, РБ, член союза дизайнеров России, РБ, многодетная мама.

- Все мои дети любят рисовать, хотя старшие в возрасте 13-14 лет поступили в кадетский корпус и хотели быть лётчиками, но время распорядилось по-своему. Старшему сыну Рауфу 23 года, он живет в Питере, работает дизайнером, пишет статьи. Также пишет картины, рисует комиксы, увлекается музыкой. Среднему сыну Аскару 22 года, учится в МАРХИ, в свободное время играет в КВН, играет на гитаре, катается на сноуборде. Аише 11 лет, она занимается художественной гимнастикой, очень творческая и ранимая наша принцесса. Несмотря на это, у неё есть стержень, и она всегда добивается того, чего хочет. Ахаду 5 лет, я его называю Будда, он частенько высказывает вроде бы простые, но очень мудрые мысли о том, как жить и как себя вести. Он любит все сажать, выращивать, очень любит животных.

Я никогда не думала о карьере, для меня рисовать, как дышать. Я не могу без рисования, оно меня спасает от быта, от каждодневных забот, которые я должна выполнять. Конечно, я все делаю по дому, но просто в это время думаю о творчестве. Теперь я могу позволить няню и помощника по дому, но все равно приходится решать каждый день много вопросов. Мне помогает опыт бабушек, вот они были многодетны по-настоящему, с маминой стороны было 11 детей, а с папиной 9, не все правда выжили в 40-е годы. Картани (бабушка Рахима) говорила, что не сидела в обнимку с детьми, как делают сейчас молодые мамы, она всегда работала, было большое хозяйство, скотина, огород, помимо этого работала продавцом. Она говорила, что когда дети были маленькие, она платком их завязывала к себе и все делала. Потом старшие смотрели за младшими. Строгий, но справедливый дедушка Мавлявий был примером для всех, он купил всем детям в своё время по дому. Он учил нас с детства труду и упорству, но всегда с юмором и добротой. Самое сложное – это, конечно, когда болеют дети, и ты не в силах помочь. Меня всегда успокаивают молитвы, которые я читаю детям, этому меня учили мама папы Махира и ее сестра Сагура. Они были всегда спокойными, умели радоваться жизни!

Практически все сюжеты картин написаны о детях и о близких, о роде, о семье, об отношениях людей! Стараюсь передавать свой пройденный опыт в картинах. Очень надеюсь, что мое творчество помогает людям. Эта мысль дает мне силы и вдохновение. На мой взгляд, в воспитании самое важное – это безусловная любовь к детям. Всегда стараться быть спокойным, чтобы они не натворили. И разговаривать, выслушивать, находить во всем позитив, обязательно доверять ребёнку.

Регина Султанова, куратор группы «Помощь нуждающимся», мама особенного ребенка.

- Моей Диане в феврале будет 6 лет. У нее диагноз ДЦП спастическая диплегия. Она очень умненькая, добрая девочка. Мы прошли через многое: сначала по неврологии лечились, в год и три месяца поставили ДЦП. Когда дочке было год и шесть месяцев, она не могла сидеть, ходить и вообще вставать. На сегодняшний момент она может ходить за одну руку, стоять у опоры, передвигаться, сидеть самостоятельно, кушать, разговаривать (до 3-х лет не разговаривала). Учили ползать ее сами, ездим по различным реабилитациям. Очень в воспитании помогает моя мама, часто нянчится с ней, да и папа наш всегда рядом.

Около пятисот человек следят за выздоровлением Дианы, моя дочка ведет свой блог в соцсетях. Там мы делимся фотографиями, рассказываем, каких успехов уже удалось добиться, иногда просим о помощи.

Я считаю, что самое главное - не жалеть ребенка, как бы странно это не звучало. Если потакать капризам, ребенок вырастет не самостоятельным, всегда будет давить на жалость. Дети с ДЦП быстро понимают, что их жалеют. В дальнейшем начинают манипулировать этим. Нередко мы с дочкой "воюем" за то, что я не принесу ей игрушку - она должна ее взять сама, например. По часу может продолжать истерику, но все равно должна взять эту игрушку сама.

Также я являюсь куратором благотворительной группы, попала туда случайно - девочки предложили помочь лекарствами, так я там и осталась. Люди приносят нам ненужные вещи, продукты (это может быть что угодно - памперсы, бытовая химия и даже мебель и бытовая техника), мы все это перебираем и отдаем нуждающимся семьям. В каждом районе Уфы есть свой куратор. Предварительно мы приходим к обратившимся людям и смотрим на их условия проживания, чтобы не было обмана. В группах выкладываем фотоотчеты, делимся информацией, и хотя никаких финансовых сборов не ведем, все равно иногда можно встретить злобные посты недовольных людей, которые считаю благотворительные группы обманщиками, это очень обидно.

Эльвира Смирнова, психолог, основатель проекта "Добромамы".

- Моему мальчику три годика. С его папой мы в разводе, но очень близко дружим, находимся в хороших отношениях. Я основатель проекта «Добромамы», который был создан для того, чтобы помогать женщинам в тяжелый период.

Хоть с мужем к разводу мы пришли осознанно, и даже несмотря на то, что я психолог, этот период мне дался тяжело. На руках маленький ребенок, все ответственность только на мне. Первое время я не знала, куда себя деть, я очень уставала. Я почти все время сидела дома, это очень давило на меня, так как я человек общественный. Сейчас с ребенком мне помогает няня, бабушки и бывший муж.

Идея создания проекта пришла очень спонтанно, я написала в соцсетях пост-идею, народ сразу же откликнулся, и уже спустя неделю была создана первая группа. Сейчас мы функционируем по всей Уфе. Наш проект помогает женщинам обрести гармонию, ведь если счастлива мама – счастлив и ребенок.

Мне хотелось бы донести до мам, которые по той или иной причине разводятся со своими мужьями, что нужно обязательно прорабатывать свои обиды, освобождаться внутри от негатива, потому что ребенок полностью считывает энергетику своей мамы в отношении папы. Это основная цель моей работы, чтобы женщинам было куда прийти и скинуть свой стресс, а не выражать его на детях.

Я считаю, что с ребенком надо быть честным. Не нужно делать то, чего ты не хочешь. Если мама играет с ребенком через сопротивление, то ребенок это чувствует. Если мама говорит: «Надо делать вот так», а сама так не поступает, то малыш понимает, что это обман. И в тот момент, когда ребенок станет подростком, он все это маме вернет, перестанет доверять. Поэтому когда мне грустно, я так и говорю ребенку, что мне грустно, или когда мне весело, или когда я устала. И очень важно, чтобы ребенок вел со мной себя честно. Если он злится, я стараюсь принять его злость, если ему обидно, я стараюсь принять его обиды, и мы вместе развиваем его эмоциональный интеллект. Главное, чтобы были открыты эмоции внутри отношений. В подростковом возрасте становится легче, когда есть такое доверие. Ребенок не будет скрывать в себе что-то, а будет знать, что вам можно доверять.

И еще один принцип – здоровье физическое и ментальное. Во-первых, это здоровое питание. Мы стараемся не есть сахар, а кушать побольше овощей и фруктов, стараемся много гулять, дышать свежим воздухом, закаляться. Плюс очень важно поддерживать здоровые мысли. То есть не ругаться при ребенке: если во мне возникают какие-то негативные программы, я стараюсь быстренько прорабатывать их, чтобы это не влияло на сына. И если у меня возникает какое-то раздражение, я стараюсь вообще не взаимодействовать с сыном в этот момент. Сейчас это возможно, потому что у меня есть няня. Я помню те моменты, когда я была одна и не знала, куда мне деться. Я понимаю тех мам, которые раздражаются на своих детей, кричат. Я сама была в такой ситуации и знаю, какое чувство вины потом накрывает женщину, и насколько важно, чтобы мужья, бабушки не критиковали и не обвиняли маму, а помогли ей. Сказали: «Полежи в ванне, сходи в кафе, почитай книжку», чтобы мама отдохнула.

Ушло немало времени, но я смогла избавиться от чувства вины. Именно оно не дает маме отойти от своего ребенка больше чем на 6 шагов. А если женщина уходит на работу, она начинает ощущать себя плохой матерью. На самом деле, с ребенком не обязательно быть 24 часа в сутки. В психологии существует такое понятие «золотой час с малышом» - это время, когда ребенок насыщается мамой. То есть я работаю, потом прихожу и провожу время с ребенком, и этого достаточно. Если у женщины есть искреннее желание быть с ребенком 24 часа в сутки – пусть будет с ним все время. Но если в душе вы хотите ходить на танцы 2-3 раза в неделю, то занимайтесь этим. Попросите родных посидеть с малышом. Тогда и мама будет счастлива, и ребенок. Главное - быть искренним и честным с самим собой.

Елена Муллакаева, волонтер благотворительной организации «Будь всегда рядом», мама особенных детей.

- Я - мама особенных деток. Моему сыну 14 лет, а дочке 8. У сына целый букет заболеваний: неврология, психиатрия, эндокринология и кардиология. Дочери в шесть месяцев начали ставить угрозу ДЦП, предлагали сдать в дом малютки, сказав, что она всю жизнь будет растением. Послав врача далеко и надолго, я начала борьбу за здоровье. Массажи, уколы, таблетки, даже прикладывались к мощам Матронушки Московской. Небольшой передых - и все по новому кругу, параллельно бегая по врачам с сыном. В 2 года дочери дали инвалидность с диагнозом ДЦП. Добавился реабилитационный центр.

Когда доченьке было 2,4 года, случилось чудо - она пошла. Сама. Вы знаете, как рады мамы здоровых деток, когда они начинают ходить? Счастью нашему не было предела, ведь она пошла вопреки прогнозам врачей! Мы с мужем сидели на полу в обнимку и плакали от счастья. Оба. Увидев, что старания не напрасны и приносят плоды, мы с новой силой продолжали борьбу за здоровье. Скажу сразу, врачи, увидев, что она пришла своими ногами, были в шоке. В 5 лет ДЦП с нее сняли. Сейчас у неё инвалидность по психиатрии. Она отстаёт по развитию от своих сверстников, но я уверена, что если она справилась с таким серьезным диагнозом, то с этим подавно справится, ведь дочка борец по натуре.

Мы не сидим дома, ведём активную деятельность, посещаем кружки, мероприятия, участвуем в конкурсах. Живём полноценной жизнью. Я никогда не зацикливалась на их инвалидности, воспитываю как обычных, здоровых детей. Самое главное, я верю в них и поддерживаю во всем.

Я считаю, что не нужно зацикливаться только на себе, нужно стараться помогать другим людям тем, чем можешь. Два года назад в здании, где мы проходим реабилитацию, мама особого ребёнка создала благотворительную организацию, направленную на поддержку семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Узнав о том, что я занимаюсь рукоделием, меня попросили проводить мастер-классы для мам, потом и для самих деток, и я с радостью согласилась.