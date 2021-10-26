Жители региона чаще всего обращаются в ЦУР Башкирии с вопросами по отоплению

Жителей региона чаще всего обращаются в ЦУР с вопросом о начислениях за отопление. В частности, возмущение вызваны тем, что отопление в этом году дали в конце сентября, однако жителя домов без приборов учета тепла «платежка» пришла за целый месяц.

Во время прямого эфира ЦУР Башкирии рассказал, с каким заявлениями и вопросами чаще всего обращаются местные жители. Так, на первом месте стоят обращения по начислениям за отопления, в частности, от жителей домов без приборов учета тепла. Жители возмущены тем, что «платежка» за отопление пришла за целый месяц в то время, как отопительный сезон в жилых домах начался в конце сентября. На возмущения ответила представительница МинЖКХ Кристина Дикова и заявила, что в данном случае счета за отопления будут приходить только в течение 8 месяцев, следовательно, тем, кому пришел счет за весь сентябрь не придется платить в мае. Также в прямом эфире была озвучена статистика, согласно которой часто поступают обращения с вопросами о вакцинации, о дорогах и ЖКХ. Всего за неделю было получено 6 тысяч обращений. Ранее Mkset также рассказывал о том, как начисляется плата за отопления в домах Башкирии.

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