Жители Башкирии смогут взять льготную ипотеку на частный дом

Правительство России повысило лимиты на выдачу ипотечных кредитов до 2022 года, кроме того действие госпрограммы распространено на индивидуальные жилые дома, а финансирование увеличено до 2,4 трлн руб. В том числе предусмотрена возможность для кредитования граждан, желающих купить или построить частный дом. Сделать это можно по договору купли-продажи или договору передачи дома после его возведения.
Максимальная сумма кредита составляет 3 млн руб., первоначальный взнос — не менее 15%. Взять ипотеку можно под 7% годовых.
Постановление вступило в силу с 18 октября. Получить кредит жители смогут до конца действия программы льготной ипотеки — до 1 июля 2022 года.
Напомним, Башкирия является одним из лидеров среди регионов страны по участию в программе ипотечного кредитования. Поддержка предусмотрена нацпроектом «Жилье и городская среда». Реализуемый по инициативе президента России Владимира Путина, нацпроект предполагает к 2030 году возводить 120 млн квадратных метров жилья в год, жилищные условия будут ежегодно улучшать 5 млн семей. Добавим, что к этому сроку ставку льготной ипотеки планируется снизить до 6%.