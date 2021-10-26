Жители Башкирии смогут взять льготную ипотеку на частный дом

Жители Башкирии смогут взять льготную ипотеку на частный дом
Жители Башкирии смогут взять льготную ипотеку на частный дом
Вчера, 11:03ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Правительство страны распространило действие госпрограммы на индивидуальные жилые дома.

Правительство России повысило лимиты на выдачу ипотечных кредитов до 2022 года, кроме того действие госпрограммы распространено на индивидуальные жилые дома, а финансирование увеличено до 2,4 трлн руб. В том числе предусмотрена возможность для кредитования граждан, желающих купить или построить частный дом. Сделать это можно по договору купли-продажи или договору передачи дома после его возведения.

Максимальная сумма кредита составляет 3 млн руб., первоначальный взнос — не менее 15%. Взять ипотеку можно под 7% годовых.

Постановление вступило в силу с 18 октября. Получить кредит жители смогут до конца действия программы льготной ипотеки — до 1 июля 2022 года.

Напомним, Башкирия является одним из лидеров среди регионов страны по участию в программе ипотечного кредитования. Поддержка предусмотрена нацпроектом «Жилье и городская среда». Реализуемый по инициативе президента России Владимира Путина, нацпроект предполагает к 2030 году возводить 120 млн квадратных метров жилья в год, жилищные условия будут ежегодно улучшать 5 млн семей. Добавим, что к этому сроку ставку льготной ипотеки планируется снизить до 6%.

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