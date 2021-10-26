Жители Башкирии смогут взять льготную ипотеку на частный дом

Правительство России повысило лимиты на выдачу ипотечных кредитов до 2022 года, кроме того действие госпрограммы распространено на индивидуальные жилые дома, а финансирование увеличено до 2,4 трлн руб. В том числе предусмотрена возможность для кредитования граждан, желающих купить или построить частный дом. Сделать это можно по договору купли-продажи или договору передачи дома после его возведения.