В Уфе объявили розыгрыш iPhone13 и других призов среди вакцинированных покупателей ТЦ

С 1 ноября и до конца 2021 года крупнейшие ТЦ Уфы еженедельно и ежедневно будут разыгрывать ценные призы среди привитых покупателей, сообщает министерство торговли и услуг Башкирии.

Примечательно, что власти не скрывают того, что данная программа нацелена на создание дополнительной мотивации вакцинироваться для жителей региона. На сайте министерства торговли и услуг уточняется, что акции нацелены именно на стимуляцию темпов вакцинации. Отрадно, что торговая отрасль не осталась в стороне и выступила с такой инициативой.Алексей Гусев, министр торговли и услуг Башкирии Что касается сути предстоящей акции, стартует она 1 ноября и продлится до 31 декабря. Акция для привитых граждан «Мы вместе» пройдет в торговых центрах «МЕГА Уфа», «Планета», «Гостиный Двор», «Галерея ART», «СемьЯ», «Центральный», «Иремель», «Простор», «Универмаг “Уфа”», но этот список еще не окончательный, а будет пополняться. Для того, чтобы попытать свою удачу покупателям необходимо зарегистрироваться на портале ВместеУфа.рф, регистрация откроется только 1 ноября. После регистрации необходимо заполнить анкету и отсканировать QR-код с сертификата о вакцинации. Акця обещает быть щедрой, каждую неделю планируется разыгрывать крупные призы, такие как смартфон последней модели, другая бытовая техника и сертификаты номиналом 100 тысяч рублей. пригласительные на посещение аквапарка, кинотеатров, ресторанов, торговых центров, а также сертификаты и скидки от арендаторов участники акции будут получать ежедневно. Определять победителей будут рандомно, то есть случайно.

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