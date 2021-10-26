В США граждане организуют «ковидные вечеринки» вместо вакцинации

Стало известно, что в Соединенных Штатах проходят «ковидные вечеринки». Организаторы таких развлечений считают, что при контакте незараженных людей с коронавирусными больными будут вырабатываться антитела, которые защитят организм от серьезной болезни.

Как сообщает infox.ru со ссылкой на публикацию издания «Восток Медиа», в период охватившей весь мир пандемии COVID-19 некоторые граждане отказываются от вакцинации, предпочитая участвовать в «ковидных вечеринках». Любители развлечений надеются заразиться инфекцией и переболеть в слабой форме, получив иммунитет. Ряд таких мероприятий прошел в США — в результате один из участников вечеринки, который заразился коронавирусом, не смог справиться с болезнью и скончался. В России о проведении таких мероприятий практически ничего не известно, однако это не значит, что такого вида досуга не может существовать. Не так давно стало известно, что москвичка намеренно заразилась коронавирусной инфекцией и заразила свою семью, после чего скончалась.

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