В России правила выплаты социальных пособий изменятся с 2022 года

В России правила выплаты социальных пособий изменятся с 2022 года
В России правила выплаты социальных пособий изменятся с 2022 года
26 октября, 19:18ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия при рождении ребенка будут назначаться в беззаявительном порядке.

Согласно постановлению российского правительства, гражданам не нужно будет писать заявление на назначение пособий по беременности и родам, а также единовременных пособий при рождении ребенка. Всю необходимую информацию Фонд социального страхования будет получать в порядке межведомственного обмена.

Все социальные пособия будет выплачивать территориальный орган фонда, а не работодатель. Документ уточняет порядок расчета пособий для тех граждан, кто работает в северных регионах и выплачивает взносы на соцстрахование в добровольном порядке. В средний заработок, который учитывается при расчете пособия, будут включены все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, за которые были выплачены взносы.

В порядок назначения пособий внесены нормы о расчете размера выплаты в случае, если ее фактический размер меньше размера пособия, исчисленного из МРОТ. Постановление учитывает основные корректировки, которые были внесены в порядок расчета и назначения пособий в 2020 году.

Как пояснили в Минтруде, с 1 января 2022 года закрепляется обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Назначение и выплата пособий в рамках обязательного социального страхования будет осуществляться напрямую страховщиком — ФСС. Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка — из информационной системы ЗАГСа.

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