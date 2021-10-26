В РЭО рассказали о более чем 30 ключевых профессиях в сфере обращения с ТКО

Как сообщает 360tv.ru, совещание, где рассматривалась данная тема в целях соответствия ESG-стандартам, проходило с участием экспертов, работающих в данной отрасли, и представителей ведущих российских вузов. Участники совещания составили список из более чем 30 профессий, куда вошел и технический, и руководящий персонал. Речь идет о специалистах, которые будут участвовать в раздельном сборе, сортировке, транспортировке, утилизации, обезвреживании, захоронении отходов. Также в список вошли экологи и технологи в сфере производства и обращения с ТКО, специалисты, занимающиеся цифровизацией отрасли. В список включили заготовителя ВМР, диспетчера в сфере обращения с ТКО, производственного аналитика, техника-лаборанта полигона ТКО и ряд других специалистов.
По информации гендиректора ППК РЭО Дениса Буцаева. ранее РЭО основал консорциум для научно-методологического обеспечения перехода к экономике замкнутого цикла. В нем представлены вузы, отраслевые компании и представители бизнеса: от МГУ и «Плехановки» до «ЭкоЛайна» и «РУСАЛа». Всего в составе консорциума 15 членов.
«Но мы планируем работать не только над подготовкой новых кадров, но и повышать квалификацию тех, кто уже в отрасли», — пояснил Буцаев. Он охарактеризовал разработку профессиональных стандартов как важнейший шаг в этой работе. С появлением стандартов в отрасль придут работать действительно квалифицированные, а не случайные сотрудники.
Перечень профстандартов поступит в Минтруд, где продолжится их дальнейшая разработка и последующее согласование. А уже утвержденные стандарты будут приняты в качестве основы для программ вузов и повышения квалификации. Таким образом, сформируется кадровый потенциал в сфере обращения с ТКО.
По словам исполнительного директора Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», председателя межрегионального профессионального союза работников отрасли обращения с отходами производства Альбины Дударевой, сегодня на рынке труда ощущается острая нехватка специалистов, способных работать в сфере обращения с ТКО.