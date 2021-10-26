В РЭО рассказали о более чем 30 ключевых профессиях в сфере обращения с ТКО

В РЭО рассказали о более чем 30 ключевых профессиях в сфере обращения с ТКО
В РЭО рассказали о более чем 30 ключевых профессиях в сфере обращения с ТКО
Вчера, 18:06ОбществоФото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) представил список основных профессий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Для этих специалистов разработают профессиональные стандарты. В списке — 30 наименований.

Как сообщает 360tv.ru, совещание, где рассматривалась данная тема в целях соответствия ESG-стандартам, проходило с участием экспертов, работающих в данной отрасли, и представителей ведущих российских вузов. Участники совещания составили список из более чем 30 профессий, куда вошел и технический, и руководящий персонал. Речь идет о специалистах, которые будут участвовать в раздельном сборе, сортировке, транспортировке, утилизации, обезвреживании, захоронении отходов. Также в список вошли экологи и технологи в сфере производства и обращения с ТКО, специалисты, занимающиеся цифровизацией отрасли. В список включили заготовителя ВМР, диспетчера в сфере обращения с ТКО, производственного аналитика, техника-лаборанта полигона ТКО и ряд других специалистов.

По информации гендиректора ППК РЭО Дениса Буцаева. ранее РЭО основал консорциум для научно-методологического обеспечения перехода к экономике замкнутого цикла. В нем представлены вузы, отраслевые компании и представители бизнеса: от МГУ и «Плехановки» до «ЭкоЛайна» и «РУСАЛа». Всего в составе консорциума 15 членов.

«Но мы планируем работать не только над подготовкой новых кадров, но и повышать квалификацию тех, кто уже в отрасли», — пояснил Буцаев. Он охарактеризовал разработку профессиональных стандартов как важнейший шаг в этой работе. С появлением стандартов в отрасль придут работать действительно квалифицированные, а не случайные сотрудники.

Перечень профстандартов поступит в Минтруд, где продолжится их дальнейшая разработка и последующее согласование. А уже утвержденные стандарты будут приняты в качестве основы для программ вузов и повышения квалификации. Таким образом, сформируется кадровый потенциал в сфере обращения с ТКО.

По словам исполнительного директора Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», председателя межрегионального профессионального союза работников отрасли обращения с отходами производства Альбины Дударевой, сегодня на рынке труда ощущается острая нехватка специалистов, способных работать в сфере обращения с ТКО.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы