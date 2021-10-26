В РЭО рассказали о более чем 30 ключевых профессиях в сфере обращения с ТКО

Как сообщает 360tv.ru, совещание, где рассматривалась данная тема в целях соответствия ESG-стандартам, проходило с участием экспертов, работающих в данной отрасли, и представителей ведущих российских вузов. Участники совещания составили список из более чем 30 профессий, куда вошел и технический, и руководящий персонал. Речь идет о специалистах, которые будут участвовать в раздельном сборе, сортировке, транспортировке, утилизации, обезвреживании, захоронении отходов. Также в список вошли экологи и технологи в сфере производства и обращения с ТКО, специалисты, занимающиеся цифровизацией отрасли. В список включили заготовителя ВМР, диспетчера в сфере обращения с ТКО, производственного аналитика, техника-лаборанта полигона ТКО и ряд других специалистов.