В Госдуму от Башкирии внесли законопроект о некорректных расчетах за ЖКУ

Между тем, текущий отопительный сезон также не обошёлся без разбирательств и протестов. В частности, движение «СтопБашРТС» возмутилось высказыванием представителя «БашРТС» Ирины Поповой, которая попыталась объяснить, как жителям избежать долгов за отопление в Башкирии и между слов намекнула пенсионерам переехать в квартиры поменьше. В частности, сотрудница компании заявила, что «мы сами выбираем в какой квартире жить», также среди предложенных вариантов было и оформление рассрочки на отопление. Так, общественник предложил не платить за отопление три месяца, в надежде, что так будут снижены финансовые показатели «БашРТС», а руководители компании «могут лишиться своих теплых мест».