В Госдуму от Башкирии внесли законопроект о некорректных расчетах за ЖКУ

В Госдуму от Башкирии внесли законопроект о некорректных расчетах за ЖКУ
В Госдуму от Башкирии внесли законопроект о некорректных расчетах за ЖКУ
Вчера, 11:20ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Депутаты Башкирии после очередного протеста жителей направили в Госдуму законопроект, вводящий штрафы для коммунальщиков за ошибки в счетах, сообщила пресс-служба Курултая.

Законопроект, который будет направлен на защиту граждан от неверных расчетов за ЖКУ был направлен в Госдуму России от Башкирии. Как сообщает пресс-служба Госсобрания республики, депутаты предлагают внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Согласно документу, за некорректный расчет платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающие организации и операторы ТКО будут привлекаться к административной ответственности. Сами протоколы о правонарушении по результатам проверок будет составлять Госжилнадзор. Отметим, что на данный момент подобных полномочий у структуры нет.

Напомним, что в 2020 году в жители многоквартирных домов были значительно переплатили за отопление. Тогда «БашРТС» переложили ответственность за перетопы домов на жилищные компании, утверждая, что тепло поступает в соответствии с температурным режимом на улице. Однако суд постановил, что компания «БашРТС» не соблюдала режим теплоснабжения и поставки теплоносителя с превышением температурного графика в многоквартирных домах. Так, жителям региона возвращено 53,5 миллиона рублей.

Между тем, текущий отопительный сезон также не обошёлся без разбирательств и протестов. В частности, движение «СтопБашРТС» возмутилось высказыванием представителя «БашРТС» Ирины Поповой, которая попыталась объяснить, как жителям избежать долгов за отопление в Башкирии и между слов намекнула пенсионерам переехать в квартиры поменьше. В частности, сотрудница компании заявила, что «мы сами выбираем в какой квартире жить», также среди предложенных вариантов было и оформление рассрочки на отопление. Так, общественник предложил не платить за отопление три месяца, в надежде, что так будут снижены финансовые показатели «БашРТС», а руководители компании «могут лишиться своих теплых мест».

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