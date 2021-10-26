В Башкирии ветерану ВОВ приписали 85-тысячный долг за электричество

Наиль Юнусов с супругой всегда оплачивали счета день в день, однако в 2012 году им установили второй счетчик на улице с заверением, что он не работает, однако в 2017 году, когда показания были сняли, появился долг в 85 тысяч рублей. Госкомитет РБ встал на сторону ветерана, однако ООО «ЭСКБ» подала в суд.

Наиль Юнусов — 93-летний ветеран ВОВ, который имеет множество наград и орденов. Вместе с супругой он проживает в Уфимском районе, а именно в поселке Чесноковка. Как сообщает издание proural.info, до 2017 года чета Юнусовых исправно оплачивала счета, следовательно не допускала задолженностей, однако в 2017 году произошел «перерасчет», в результате которого образовался долг в размере 85 086 рублей. Известно, что началось все с нового уличного счетчика, который установили еще в 2012 году со словами «мол, не обращайте внимания, он не работает, платите как платили», однако в 2017 году показания все же сняли и разница была огромная — 49 344 кВт/ч вместо 4871 кВт/ч. Между тем, как сообщает юрист Юнусовых Екатерина Самсонова, первый прибор, который установлен непосредственно в доме и по которому семья все это время платила — исправен. — Для пенсионеров это стало настоящим ударом. У нас есть поверка домашнего счетчика. Срок годности не вышел. Прибор исправен, — Екатерина Самсонова. Далее, уже в 2019 году супружеская пара написала жалобу в Госкомитет РБ по жилстройнадзору. В данном случае комитет встал на сторону Юнусовых и предписал ООО «ЭСКБ» произвести перерасчет, но уже по домашнему счетчику. Однако компания не согласилась и обратилась в Арбитражный суд с требованием данное постановление отменить. — Два года — с учетом пандемии — шел этот спор в Арбитражном суде. Не могли определиться — оставить предписание или нет. И вот недавно его отменили! Кроме того, пока шло это безобразие, у них на 2 недели отключали электричество. Люди жили без света, без тепла, без воды. Сейчас вернули, но когда снова заберут, — неизвестно, — заявляет Самсонова. Тем временем уже в Уфимском райсуде также лежит иск к 93-летнему Наилю Юнусову от ООО «ЭСКБ» с требованием взыскать задолженности. Известно, что данное дело приостановлено до вступления в силу решение Арбитражного суда, по которому правозащитница Юнусовых намерена подавать апелляцию.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter