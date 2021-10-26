В Башкирии опять подорожает отопление

В Башкирии опять подорожает отопление
В Башкирии опять подорожает отопление
Вчера, 19:48ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MediaInvest
Директор ООО «БашРТС» сообщила, что скорее всего счета будут выше, чем в прошлом году. Попова объяснила это тем, что температура воздуха в октябре чуть ниже, чем в прошлом году.

О возможном росте цен на отопление за октябрь сообщили сегодня на брифинге ЖКХ Башкирии.

Ситуация может коснуться многоквартирных домов, которые оборудованы теплосчетчиками. В Башкирии их около 12 тысяч. В этом случае оплата тепла может меняться в зависимости от температуры воздуха на улице.

Директор ООО «БашРТС» Ирина Попова сообщила, что температура наружного воздуха сейчас ниже, чем в октябре прошлого года. Также она отметила то, что начисления будут выставлены по показаниям общедомовых приборов учета.

Ранее Уфимцы устроили штурм офиса компании БашРТС. Жители города выстроились в огромных очередях с квитанциями за отопление, где были указаны завышенные тарифы.

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