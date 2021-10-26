Уфимку пригласили на «Модный приговор» после успеха видеоролика о 3D-печати по ткани

25 октября стало известно о том, что Полина Вишневская, которая много лет занимается косплеем, благодаря ролику в соцсети попала в поле зрения федерального телеканала, об этом девушка сообщила на своей странице в соцсети.

Полина Вишневская на своей странице в социальной сети рассказала о приглашении на съемки популярной передачи уже в этот четверг, 28 октября. Поводом стал её видеоролик в социальной сети TikTok, который за два дня собрал более двух миллионов просмотров. В ролике Вишневская показывает как напечатала с помощью 3D-принтера изделие на ткани. На странице в соцсети девушка призналась, что очень волнуется, но ее аудитория поддержала её пожеланиями удачи и добрыми напутствиями. А пользовательница Наталья Бадоля уточнила, что Вишневская делает уникальные вещи и призывает её запатентовать её задумку. Пять лет учим 3д-печати и ни разу не додумались сделать как ты: на первый слой печати положить ткань и допечатать. Думаю, это патент, потому что не требуется специальный принтер. Теперь интересно до какой плотности ткани так будет работать?! Очень-очень круто, в общем! Лишний раз убеждаюсь, что никакие призы и техники развития креативности по факту не сработают на уникальный результат так, как реальная увлеченность темой.Наталья Бадоля

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