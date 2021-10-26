Участник уфимской рок-группы Анатолий Симонов скончался от COVID-19

Стало известно о смерти гитариста и вокалиста уфимской рок-группы «Outrider» Анатолия Симонова. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, с которой мужчина боролся последние недели, только в понедельник музыканта перевели на аппарат ИВЛ. На момент смерти мужчине было только 58 лет.
О случившемся сообщил бас-гитарист группы Рашид Рамеев. В социальных сетях он разместил запись, которая гласит:
— Когда устанут клетки организма жить в марафоне смыслов и борьбы, вот так же соберётесь, но.увы — он улыбнётся только в телевизор. концертной тенью. нарисованной стены.
Отметим, что группа «Outrider» была основана в 1997 году и исполняла кавер версии англоязычного блюза, рок-н-ролла и хард-рока.
Редакция Mkset выражает искренние соболезнования всем кто знал и любил Анатолия Симонова.