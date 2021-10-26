Редакция издания Пруфы.рф в Уфе заявила о нехватке финансов и объявила сбор средств

Редакция независимого портала «Пруфы.рф», издаваемого племянницей первого президента республики Муртазы Рахимова Рауфой Рахимовой, объявила сбор средств на дальнейшее существование СМИ. В своем обращении журналисты объяснили, что больше года редакция испытывает давление местных властей. В частности, как говорится в открытом письме, рекламодатели разрывают с «Пруфами» рекламные контракты, а руководствую издания пришлось уволить административный персонал и водителей, а некоторых журналистов перевести на неполный рабочий день.
— Свербит у властей, что мы постоянно наступаем и жмем на больные мозоли, и называем вещи своими именами. Перед нами закрывают двери в инстанции, срывают печать нашей газеты, закидывают судебными исками, ведут травлю в соцсетях наших журналистов, увольняют наших родственников, — говорится в обращении.
Редакция призналась, что ее ресурсы «истощены», а о закрытии издания «мечтают многие „пиджаки“». Несмотря на это, редакция предлагает читателям оформить разовый или ежемесячный сбор, подчеркивая, что денежные переводы безопасны.
— На собранные средства мы будем организовывать командировки наших журналистов, оплачивать их работу, проводить круглые столы, пресс-конференции, выездные съемки для нашего YouTube-канала, — объясняется в открытом письме.
В обращении отмечается, что на зарплаты журналистам «Пруфов» необходимо «около 1 млн рублей в месяц», а на одну командировку журналиста — около двух тысяч рублей.
Напомним, 1 апреля 2021 года на сайте «Проуфу» был опубликован материал о закрытии интернет-портала после его продажи. Через неделю после объявления стало известно, что был проведен ребрендинг — команда «ПроУфу» запустила новый сайт, назвав его преемником старого. Существовавшее 12 лет издание «ПроУфу» и печатная газета «Бонус» были переименованы в «Пруфы». Кроме Уфы СМИ организовало свою деятельность в Казани и Челябинской области. Свое решение издание объясняло возможностью работать с рекламодателями из других регионов «в условиях давления властей Башкортостана».