Редакция издания Пруфы.рф в Уфе заявила о нехватке финансов и объявила сбор средств

Редакция издания Пруфы.рф в Уфе заявила о нехватке финансов и объявила сбор средств
Редакция издания Пруфы.рф в Уфе заявила о нехватке финансов и объявила сбор средств
Вчера, 12:06ОбществоВалерия ПанаеваФото: пруфы.рф
23 октября портал обратился к читателям и запустил донейшен. В своем обращении издание заявило, что находится на грани закрытия. Редакция объяснила происходящее давлением местных властей.

Редакция независимого портала «Пруфы.рф», издаваемого племянницей первого президента республики Муртазы Рахимова Рауфой Рахимовой, объявила сбор средств на дальнейшее существование СМИ. В своем обращении журналисты объяснили, что больше года редакция испытывает давление местных властей. В частности, как говорится в открытом письме, рекламодатели разрывают с «Пруфами» рекламные контракты, а руководствую издания пришлось уволить административный персонал и водителей, а некоторых журналистов перевести на неполный рабочий день.

— Свербит у властей, что мы постоянно наступаем и жмем на больные мозоли, и называем вещи своими именами. Перед нами закрывают двери в инстанции, срывают печать нашей газеты, закидывают судебными исками, ведут травлю в соцсетях наших журналистов, увольняют наших родственников, — говорится в обращении.

Редакция призналась, что ее ресурсы «истощены», а о закрытии издания «мечтают многие „пиджаки“». Несмотря на это, редакция предлагает читателям оформить разовый или ежемесячный сбор, подчеркивая, что денежные переводы безопасны.

— На собранные средства мы будем организовывать командировки наших журналистов, оплачивать их работу, проводить круглые столы, пресс-конференции, выездные съемки для нашего YouTube-канала, — объясняется в открытом письме.

В обращении отмечается, что на зарплаты журналистам «Пруфов» необходимо «около 1 млн рублей в месяц», а на одну командировку журналиста — около двух тысяч рублей.

Напомним, 1 апреля 2021 года на сайте «Проуфу» был опубликован материал о закрытии интернет-портала после его продажи. Через неделю после объявления стало известно, что был проведен ребрендинг — команда «ПроУфу» запустила новый сайт, назвав его преемником старого. Существовавшее 12 лет издание «ПроУфу» и печатная газета «Бонус» были переименованы в «Пруфы». Кроме Уфы СМИ организовало свою деятельность в Казани и Челябинской области. Свое решение издание объясняло возможностью работать с рекламодателями из других регионов «в условиях давления властей Башкортостана».

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