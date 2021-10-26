Редакция издания Пруфы.рф в Уфе заявила о нехватке финансов и объявила сбор средств

Напомним, 1 апреля 2021 года на сайте «Проуфу» был опубликован материал о закрытии интернет-портала после его продажи. Через неделю после объявления стало известно, что был проведен ребрендинг — команда «ПроУфу» запустила новый сайт, назвав его преемником старого. Существовавшее 12 лет издание «ПроУфу» и печатная газета «Бонус» были переименованы в «Пруфы». Кроме Уфы СМИ организовало свою деятельность в Казани и Челябинской области. Свое решение издание объясняло возможностью работать с рекламодателями из других регионов «в условиях давления властей Башкортостана».