Председатель Госкомтарифа объяснила, почему в Уфе самые высокие цены за отопление

Председатель Госкомтарифа объяснила, почему в Уфе самые высокие цены за отопление
Председатель Госкомтарифа объяснила, почему в Уфе самые высокие цены за отопление
Вчера, 19:31ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Светлана Бурдюк рассказала о том, как начисляются счета за отопления. По ее словам все дело в протяженности тепловых сетей.

Председатель Госкомитета республики рассказала о том, почему тарифы на отопление в Уфе выше чем в других городах миллионниках. По словам Светланы Бурдюк, на окончательную стоимость подачи тепла влияет протяженность теплосетей.

– Количество теплоисточников в Казани порядка 45, у нас – 91. Центральные тепловые пункты: в Казани 125, в Уфе 298. Протяженность сетей в Казани 579,2 км, у нас 1063,8 км – на 83% больше. Это оказывает большое влияние на потери тепла при его транспортировке. Все это учитывается. Именно протяженность сетей влияет на величину тарифа, – сообщила чиновница во время брифинга по вопросам отопления.

Ранее сообщалось, что представитель БашРТС Ирина Попова намекнула пенсионерам-должникам переехать в квартиры с площадью меньше, чтобы избежать больших долгов.

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