Новый сертификат о вакцинации от COVID-19 получат жители Башкирии с 8 ноября

С 8 ноября по всей России будет действовать новая форма сертификата о вакцинации от коронавируса, сообщили на официальном интернет-портале правовой информации.

26 октября стало известно о том, что федеральный Минздрав утвердил новую форму сертификата о прививке от коронавируса. Образец новой формы документа размещен на официальном портале правовой информации. Приказ вступит в силу через две недели, 8 ноября. Однако тем, кто получил сертификат до этого момента не стоит переживать. Известно, что сертификаты полученные ранее будут автоматически переоформлены на Госуслугах до марта 2022 года. Новый документ будет формироваться на двух языках, русском и английском. В новом формате документа будет содержаться фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства привитого гражданина и дата формирования документа. В документе укажут дату вакцинации и название вакцины. Предусмотрено в документе и место для QR-кода. В этот же документ будут вносить информацию о ревакцинации, противопоказаниях и о перенесенном заболевании, в случае если гражданин переболеет новой инфекцией. Обозначены и сроки, документ обещают сформировать не позднее трех дней после завершения вакцинации.

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