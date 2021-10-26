На бизнес-омбудсмена Башкирии пожаловались в прокуратуру за недружелюбие в соцсети

25 октября Флюр Асадуллин рассказал на своей странице в социальной сети о том, что некий пользователь пожаловался депутату Госдумы на то, что Асадуллин не стал добавлять его в друзья.

25 октября на странице в социальной сети уполномоченного по защите прав предпринимателей в Башкирии Флюра Асадуллина появилась запись, которая удивила не только аудиторию бизнес-омбудсмена, но и здравый смысл как таковой Смешно... а может быть и грустно. Поступила жалоба на меня депутату Госдумы, которую он перенаправил в Прокуратуру, что я (в своем личном аккаунте!) не всех заявившихся принимаю в друзья?! нет слов - одни чувства((( Сразу вспомнил наш детский сад - "история любит повторяться" (Фукидид).Флюр Асадуллин Мы обратились к Флюру Асадуллину с просьбой прокомментировать это известие. Бизнес-омбудсмен лакончино уточнил, что депутат поступил согласно закону о работе с обращениями граждан – перенаправил жалобу по компетенции в надзорный орган. В пресс-службе прокуратуры Башкирии нам сообщили, что, не зная фамилию заявителя, данную информацию нам не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. При этом сам Асадуллин в комментариях сообщил, что ему уже звонили из надзорного ведомства и попросили привести его доводы. Заметим и то, что в комментариях к посту у Флюра Асадуллина спрашивали, какой именно депутат подал жалобу в прокуратуру, однако Асадуллин не стал обнародовать имя заявителя.

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