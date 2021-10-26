Моргенштерн извинился в соцсетях за высказывания по поводу Дня Победы

Уфимский репер написал в своем инстаграме, что уважает ветеранов и гордиться ими и подчеркнул, что СМИ вырвали его слова из контекста. Ранее в своем интервью он усомнился в важности парада Победы, на который власти тратят миллионы.

Уфимский репер Алишер Моргенштерн выложил в инстаграм тест с извинениями перед подписчиками. В одном из своих интервью он усомнился в важности Парада Победы, на который власти тратят миллионы бюджетных средств. «Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался что не понимаю, а фразу вырвали из контекста. Но СМИ как всегда переворачивают мои слова в своих грязных целях.» - сообщил исполнитель. Моргенштерн подчеркнул, что уважает ветеранов, но иногда просто не может корректно сформулировать свои мысли.

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